Dominicanos le exigen a Abinader cumplir con deportaciones masivas de haitianos

Cientos de dominicanos protestaron este sábado en Santo Domingo para exigir al presidente Luis Abinader que cumpla con la promesa de deportar semanalmente a 10.000 haitianos indocumentados y hacer cumplir el control migratorio para evitar que regresen. "¡Fuera los haitianos!", "Si Abinader no los saca, los sacamos nosotros", "¡No a la invasión de haitianos!", gritaban los manifestantes en la Plaza de la Bandera, una de las zonas más transitadas de la ciudad, mientras portaban banderas dominicanas y pitos.

Cerca de 500.000 inmigrantes haitianos viven en Dominicana, un país de 10,5 millones de habitantes, aunque grupos nacionalistas afirman que la cifra ha aumentado en los últimos años, tras el devastador terremoto de 2010 en Haití, el empeoramiento de la crisis económica y la guerra entre pandillas de ese país. "Estamos aquí "para que el presidente no eche para atrás en su decisión y que se empiece a sancionar a los ilegales", dijo a la prensa Angelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana, el grupo nacionalista que convocó la protesta.

Unos 250.000 haitianos fueron expulsados a lo largo de 2023, según cifras oficiales. Si en efecto se llega a la meta de 10.000 deportaciones semanales, la cifra anualizada sobrepasaría las 500.000. "En este país no pueden haber dos países, una cultura muy diferente, idiosincrasia, religión, nosotros no podemos cargar con Haití (...) no tienen ni siquiera ni un documento en su país, basta con eso, llegamos al límite", dijo a la AFP Lidia Báez, cineasta.

Los dominicanos asistentes a la manifestación además denunciaron las "irregularidades" que se presentan con las deportaciones pues, aseguran, que en muchas ocasiones los haitianos son expulsados y vuelven a ingresar al país. "Todas esas acciones que han hecho tanto este gobierno como los otros son dudosas de creer, no confiamos", apuntó por su parte Jason Montero, estudiante de 21 años.

Comunidades de haitianos en Dominicana denuncian casos de discriminación y racismo. Activistas como el coordinador de la Mesa para las Migraciones y Refugiados de República Dominicana, William Charpentier, de ascendencia haitiana, hablan de "persecución racial" en las frecuentes redadas policiales en este país.

Los haitianos representan 30% de la fuerza de trabajo en ganadería, agricultura y construcción en Dominicana, según el Fondo de Población de Naciones Unidas.