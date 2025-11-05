Fallece expresidente y referente democrático de Surinam Ronald Venetiaan

Venetiaan fue el primer presidente electo del país en 1991, tras once años de dictadura. Fue derrotado en las elecciones de 1996 para luego ganar en 2000 y 2005. Gobernó Surinam un total de 15 años.

Paramaribo, SuArinam/Ronald Venetiaan, presidente de Surinam en tres períodos y referente de la historia democrática de este pequeño país de habla neerlandesa ubicado al norte de Sudamérica, falleció el miércoles a sus 89 años, anunció su familia.

Venetiaan fue el primer presidente electo del país en 1991, tras once años de dictadura. Fue derrotado en las elecciones de 1996 para luego ganar en 2000 y 2005. Gobernó Surinam un total de 15 años.

Respetado tanto en Surinam como en el extranjero, este antiguo profesor de matemáticas logró restablecer la ayuda económica de sus antiguos colonizadores, Países Bajos, para su nación.

"Fue un estadista y un gran hijo de la nación, que dedicó su vida a servir a Surinam. Venetiaan jugó un rol importante en el desarrollo del país y fue especialmente conocido por su compromiso con la educación, la democracia y el buen gobierno", dijo la actual presidenta Jennifer Simons, electa este año.

En los últimos meses, Venetiaan había expresado su preocupación por la situación del Partido Nacional de Surinam, del cual se retiró luego de que se formara una coalición con el Partido Nacional Democrático, liderado por Simons y fundado por quien fue su principal adversario, el exdictador Desi Bouterse, fallecido en diciembre de 2024.

"Un gran estadista (...) Con su fallecimiento, pierdo a un mentor personal y a un estadista bajo cuyo mandato serví como ministro de Justicia y Policía", afirmó Chan Santokhi, expresidente derrotado por Simons en las elecciones de este año.

"También fue excepcionalmente activo en el ámbito de la educación y dejó una marca imborrable en el gobierno surinamés", añadió Santokhi en las redes sociales.