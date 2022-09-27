Huracán Ian, de categoría 3, golpea el oeste de Cuba

La Habana, Cuba/Convertido en huracán de categoría 3, Ian tocó tierra cubana la madrugada del martes 27 de septiembre, azotando con fuertes vientos el poblado costero de La Coloma, en el oeste de la isla, según el Instituto de Meteorología cubano.

"El huracán Ian ya está sobre territorio cubano", dijo un meteorólogo del instituto durante la transmisión especial que mantiene la televisión estatal, precisando que "la pared exterior está sobre la costa de la provincia de Pinar del Río, en La Coloma", un pueblo de pescadores de unos 7.000 habitantes.

Las autoridades locales informaron que "debido al paso del huracán Ian por nuestro territorio todos los circuitos" de Pinar del Río, "se encuentran sin servicio eléctrico", indicó Cubadebate, un portal de noticias oficial.

Hasta la madrugada unas 38.000 personas habían sido evacuadas en en Pinar del Río, donde la autoridad prevé reubicar a albergues o casas de familiares o amigos a unas 50.000.

Poco antes de que Ian tocase tierra en Cuba, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) lo subió a categoría 3, agregando que la tormenta registra vientos de 185 kilómetros por hora, con máximos de hasta de 200 km/h.

Ian debería continuar luego hacia Florida, en el sur de Estados Unidos.

"El sonido es ensordecedor"

Los vientos derribaron ramas de arboles y otros objetos que han volado en las calles y en los patios de las casas, según imágenes difundidas por la televisión.

"El sonido es ensordecedor por el paso de los vientos", dijo una periodista a la transmisión ininterrumpida de la televisión estatal para informar sobre el ciclón.

En San Juan y Martínez, un municipio aledaño e importante productor de hoja de tabaco para puros, los tabacaleros extremaron precauciones para proteger semilleros y tapar con plásticos las hojas almacenadas, evitando que se dañen.

Durante la tarde la Defensa Civil declaró la fase de "alarma" en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y en el municipio especial de Isla de la Juventud, en el oeste, donde se registraban fuertes marejadas e inundaciones, con olas de entre cinco y siete metros.

Esta autoridad también además declaró alerta ciclónica para las provincias La Habana, Mayabeque, Matanzas, en el oeste, y en Cienfuegos, en el centro del país.

En la capital, de 2,1 millones de habitantes, por la noche se registraban lluvias en casi toda la ciudad.

Durante el lunes los habaneros hicieron largas colas para conseguir algunos alimentos. Pescadores de la costa pusieron a salvo sus embarcaciones antes de refugiarse en sus hogares.

"El gobierno está tomando todas las precauciones para iniciar la evacuación por el ciclón, está sacando todas las personas vulnerables pegadas al río", dijo a AFP Doraima Vivas, una pensionada de 42 años que vive en El Fanguito, un barrio incrustado en el litoral del río Almendares, que recorre el oeste de la capital. Los vecinos reforzaban sus improvisadas casas de madera.

Frente al Malecón de La Habana, una cuadrilla de obreros protegía con paneles de madera los vidrios frontales de una céntrica gasolinera, golpeada antes por estos fenómenos naturales.

"Revisamos cumplimiento de las medidas para enfrentar el #HuracánIan (...) Urge aprovechar al máximo estas horas antes de que la situación se haga más compleja. Esencial la protección de la población", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en Twitter.

Fuertes lluvias y vientos

En el estado estadounidense de Florida los habitantes también se preparan para la inminente llegada de Ian, tras una alerta de huracán del NHC para sus costas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 67 condados y las autoridades se preparan para la llegada de la tormenta, que esperan que genere además cortes de electricidad.

Ian "traerá fuertes lluvias, fuertes vientos, inundaciones repentinas, marea de tormenta (...) a lo largo de la costa del Golfo de Florida", dijo este lunes DeSantis en una conferencia de prensa en Tallahassee.

Unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional se sumaron a los 2.000 efectivos de Tennessee, Georgia y Carolina del Norte para ayudar a enfrentar el ciclón, indicó el gobernador.

En ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Tampa, las autoridades comenzaron a distribuir sacos de arena entre residentes proteger sus hogares del riesgo de inundaciones.

El aeropuerto internacional de Tampa indicó que suspenderá sus operaciones a partir de las 17H00 (21H00 GMT) del martes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dispuso además el estado de emergencia en Florida, lo cual permite liberar fondos de ayuda federal.

"Nunca es demasiado pronto para prepararse", tuiteó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor.

El Caribe y Canadá aún hacen el recuento de daños que dejó Fiona, una tormenta que se cobró siete vidas al pasar por el Caribe la semana pasada y otras dos en Canadá.