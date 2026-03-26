Marina mexicana busca dos barcos desaparecidos que llevaban ayuda hacia Cuba

Hasta el momento no se ha logrado "comunicación ni confirmación de su arribo" a la isla, detalló en un comunicado la institución, que alertó a los mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate.

La Marina de México informó este jueves que realiza un operativo de búsqueda de dos veleros desaparecidos con nueve tripulantes de distintas nacionalidades cuando las naves transportaban ayuda humanitaria para Cuba.

Desde la semana pasada, activistas de diversos países partieron desde puertos mexicanos en barcos cargados con alimentos y otros suministros para la isla, que enfrentaron un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos.

Un equipo de la AFP a bordo de una de las embarcaciones atestiguó el impacto de fuertes vientos y corrientes durante la travesía.

Zarparon el pasado viernes desde Isla Mujeres (estado de Quintana Roo, sureste) y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina.

Hasta el momento no se ha logrado "comunicación ni confirmación de su arribo" a la isla, detalló en un comunicado la institución, que alertó a los mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Agrega que también está en contacto "con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo" para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

La búsqueda incluye aviones Persuader, que "ejecutan patrones de búsqueda" en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La institución lanzó además un llamado a la comunidad marítima civil y comercial del Caribe y el Golfo de México para que reporte "de manera inmediata" a la autoridad naval más cercana cualquier información o avistamiento de los veleros.

Cuba enfrenta una profunda crisis aguda por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la caída del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.