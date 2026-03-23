República Dominicana anuncia ajuste de subsidios ante el alza del combustible

El Gobierno busca mitigar los efectos del encarecimiento del petróleo, proteger el poder adquisitivo de la población y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este 22 de marzo un paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto del alza internacional del petróleo, que se acerca a los 100 dólares por barril, una situación que presiona las finanzas públicas del país.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario explicó que el presupuesto nacional fue elaborado con una proyección de 65 dólares por barril, por lo que el incremento actual representa un desafío significativo. Ante este escenario, el Gobierno ejecutará ajustes y reasignaciones por al menos 10 mil millones de pesos, sin incrementar el gasto total, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica.

En lo que va de 2026, el subsidio a los combustibles ya alcanza cerca de 4 mil millones de pesos, mientras que en 2025 el Estado destinó 11,500 millones a este renglón y unos 105,000 millones al sector eléctrico. Estas cifras reflejan el esfuerzo fiscal para contener el impacto del contexto internacional en la economía local.

Como parte de las medidas, Abinader reiteró la prioridad de proteger a los sectores más vulnerables. En ese sentido, anunció el fortalecimiento de programas sociales, el mantenimiento del subsidio a los fertilizantes por mil millones de pesos y la continuidad de la inversión pública como motor del crecimiento económico.

En materia de combustibles, el Gobierno aplicará ajustes graduales en los precios de las gasolinas y el gasoil, con incrementos que oscilarán entre 5.2 % y 6.7 %. Esta medida busca reducir el peso del subsidio estatal en al menos 12 mil millones de pesos durante el resto del año. No obstante, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantendrá su precio sin variaciones, debido a su impacto directo en los hogares de menores ingresos.

El presidente advirtió que estas decisiones implicarán presiones en distintos sectores. “Habrá efectos en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en cierta medida, en los precios de los alimentos”, señaló, al tiempo que aclaró que se trata de un choque externo y no de debilidades estructurales de la economía dominicana.

Pese a los ajustes, el mandatario aseguró que los subsidios continuarán, llegando en algunos casos a superar los 100 pesos por galón, aunque insistió en la necesidad de un esfuerzo conjunto para enfrentar la coyuntura internacional. En esa línea, exhortó al sector empresarial a promover el teletrabajo y a la ciudadanía a hacer un uso más eficiente del combustible, medidas que también serán adoptadas por la administración pública.

Con este conjunto de acciones, el Gobierno busca mitigar los efectos del encarecimiento del petróleo, proteger el poder adquisitivo de la población y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un entorno económico global cada vez más desafiante.