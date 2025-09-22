Encuentran un segundo cadáver tras las torrenciales lluvias en Cataluña

Desde la tarde del domingo, los servicios de rescate buscaban a los dos ocupantes de un vehículo que fue sorprendido por las precipitaciones torrenciales que cayeron durante la jornada en el noreste de España.

Barcelona, España/Los bomberos encontraron este lunes un segundo cuerpo en un cauce próximo a Sant Quintí de Mediona, unos 50 km al oeste de Barcelona, elevando a dos la cifra de fallecidos por las fuertes lluvias de la víspera en la región española de Cataluña.

"Localizamos un segundo cuerpo, pendiente de identificar, en la búsqueda de Sant Quintí de Mediona", indicaron los bomberos catalanes en su cuenta de X.

"El cuerpo podría corresponderse con la persona que buscamos desde ayer, que se vio arrastrada por un crecimiento repentino de la riera (lecho de un torrente estacional) de Mediona", precisaron.

Desde la tarde del domingo, los servicios de rescate buscaban a los dos ocupantes de un vehículo que fue sorprendido por las precipitaciones torrenciales que cayeron durante la jornada en el noreste de España.

Un primer cuerpo, el de un menor, fue encontrado al inicio de la noche en un río de Sant Pere de Riudebitlles, a pocos kilómetros de Sant Quintí de Mediona, informaron los bomberos.

Las lluvias torrenciales que cayeron el domingo en Cataluña provocaron interrupciones en los transportes tanto por carretera como en el tráfico aéreo, obligando a cancelar o atrasar varios vuelos con origen o destino al aeropuerto de Barcelona.

Igualmente, el servicio de trenes de cercanías se interrumpió temporalmente en algunas líneas debido a deslizamientos de tierra y la caída de árboles.

En octubre de 2024, lluvias torrenciales provocaron devastadoras inundaciones, especialmente en el área de Valencia, donde se concentraron la mayoría de las 229 víctimas.

Este fenómeno provocó destrucción generalizada y fue el desastre natural más mortífero en décadas en España.

Dado que una atmósfera más cálida retiene más agua, el cambio climático aumenta el riesgo y la intensidad de las inundaciones provocadas por lluvias extremas, según los expertos.