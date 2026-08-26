China ayuda a India buscando a desaparecidos en naufragio de barco de bandera panameña

El barco reportó problemas a unos 700 kilómetros al este de la ciudad costera de Visakhapatnam, lo que dio pie a la operación de rescate por parte de las autoridades indias.

Bombay, India/Rescatistas chinos están ayudando a India en la búsqueda de 22 tripulantes desaparecidos tras el hundimiento de un buque de carga con bandera panameña, el fin de semana en la bahía de Bengala, informó la guardia costera india.

El MV Ocean Winner llevaba 20 chinos entre su tripulación de 24 personas y navegaba del puerto de Paradip, en el este de India, a Singapur cuando emitió el sábado una señal de socorro.

El barco reportó problemas a unos 700 kilómetros al este de la ciudad costera de Visakhapatnam, lo que dio pie a la operación de rescate por parte de las autoridades indias.

Dos personas fueron ya rescatadas y 22 continúan desaparecidas.

Tres de los tripulantes son de Birmania y uno de Bangladesh.

De momento, los rescatistas no han encontrado más sobrevivientes desde el sábado, dijo el portavoz de la guardia costera india, Amit Uniyal, en comunicado la noche del martes.

"Los esfuerzos de búsqueda y rescate por los tripulantes desaparecidos del MV Ocean Winner han sido reforzados en coordinación con CCRM Pekín", agregó Uniyal en referencia al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo chino.

No se ha informado sobre la causa del naufragio del barco.