Cierran popular playa de Lima por contaminación provocada por bañistas

Las autoridades de Perú cerrarán este domingo, en plena temporada veraniega, una de las playas más emblemáticas y concurridas de Lima debido a la contaminación causada por la gran cantidad de basura que dejan miles de bañistas cada fin de semana, informó este viernes la municipalidad de Chorrillos.

Es la primera vez que se procede a una medida de este tipo en la popular playa de Agua Dulce, pero la municipalidad estima que es la única manera de crear conciencia entre las 70.000 personas que la visitan de viernes a domingo.

"Esta medida es una forma de concientizar a los veraneantes sobre la contaminación que generan en las playas", dijo a la prensa el alcalde del distrito limeño de Chorrillos, Richard Cortez.

Entre las 20 toneladas de basura que se acumulan cada fin de semana, las cuadrillas de limpieza hallaron esta semana, además de centenares de botellas de plástico, pañales, residuos orgánicos, comida y medio cerdo asado sepultado bajo la arena.

"Realmente son muy cochinos" quienes visitan la playa, acotó el alcalde.

"Llevamos años. Esto no es una situación de un verano. El mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto", indicó la autoridad.

La playa de Agua Dulce tiene un kilómetro de extensión. El cierre permitirá concluir las tareas de limpieza.