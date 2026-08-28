Corea del Sur anuncia ejercicios militares conjuntos con EEUU y Japón

Los tres países llevarán a cabo el simulacro "Freedom Edge", enfocado en Pyongyang, del 7 al 11 de septiembre en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Seúl.

Seúl, Corea del Sur/Corea del Sur anunció este viernes que llevará a cabo ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y Japón en septiembre, después de que Washington redujera unas maniobras anuales con Seúl en un aparente intento por fomentar el diálogo con Corea del Norte.

Los tres países llevarán a cabo el simulacro "Freedom Edge", enfocado en Pyongyang, del 7 al 11 de septiembre en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Seúl.

"Este ejercicio es un entrenamiento defensivo que realizan anualmente los tres países para responder a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte y salvaguardar la paz y la estabilidad en la región", señaló el JCS en un comunicado.

Se espera que esta maniobra incluya elementos de defensa antimisiles marítima, ejercicios aéreos y de defensa aérea, guerra antisubmarina y defensa cibernética, según la agencia de noticias Yonhap de Seúl.

"Freedom Edge" se llevó a cabo por primera vez en junio de 2024, tras un acuerdo alcanzado por los líderes de los tres países en su cumbre de Camp David en 2023.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir este mes de 11 a cinco días los ejercicios anuales "Ulchi Freedom Shield" con Seúl.

Trump señaló en ese momento que las maniobras eran "muy insultantes" para el líder norcoreano Kim Jong Un, quien, dijo, se ha "comportado muy bien" en un momento en que Washington busca reactivar el diálogo con Pyongyang.

Corea del Sur informó el lunes que Estados Unidos había cancelado otro ejercicio conjunto, las maniobras bienales "Ssangyong", debido a limitaciones en la disponibilidad de fuerzas causadas por la guerra con Irán.