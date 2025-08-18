La crisis en Sudán del Sur amenaza a la región, advierte la ONU

Sudán del Sur/La reanudación de los combates en Sudán del Sur amenaza con extenderse a toda la región en un contexto de empeoramiento de la crisis humanitaria en el país, advirtió este lunes un alto funcionario de la ONU.

El país, uno de los más pobres, ha estado envuelto en un periodo de inestabilidad política violenta, y 7,7 millones de personas en Sudán del Sur, de unos 12 millones de habitantes, enfrentaron entre abril y julio inseguridad alimentaria, de acuerdo con la ONU.

Con gran parte de la población vulnerable a crisis climáticas agudas y al impacto que provoca el conflicto de su vecino Sudán, unas 83.000 personas en Sudán del Sur están en riesgo de una "situación catastrófica".

"Existe preocupación de que la actual posición militar y las operaciones en curso puedan provocar más violencia y exacerbar los conflictos intercomunitarios", dijo al Consejo de Seguridad la subsecretaria general de la ONU para África, Martha Pobee.

Según la funcionaria, "si esta tendencia continúa" el conflicto podría ingresar en un "panorama más complejo marcado por divisiones étnicas en las que participan las partes firmantes y otros actores, incluidos de países vecinos".

El mes pasado, estallaron enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y las tropas de Sudán del Sur en el estado Central Equatoria, al sur de este último país, cobrándose la vida de seis personas.

Uganda tiene una histórica participación en el empobrecido Sudán del Sur y ha entregado apoyo militar al presidente Salva Kiir, incluido el despliegue de fuerzas especiales desde marzo.

Sudán del Sur está experimentando un aumento de la violencia por motivos políticos y étnicos, mientras lucha por recuperarse de una guerra civil entre 2013 y 2018 que dejó alrededor de 400.000 muertos y provocó un millón de desplazados.