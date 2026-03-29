Cuarenta nuevas especies migratorias tendrán una protección internacional

Según un informe publicado justo antes de la COP15, casi la mitad (49%) de las especies incluidas en la lista de la CMS están experimentando una disminución de sus poblaciones, y casi una de cada cuatro está amenazada de extinción a nivel mundial.

Rio de Janeiro, Brasil/La Convención de las Naciones Unidas sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) aprobó el domingo la inclusión de 40 nuevas especies bajo protección internacional, tras su 15ª reunión (COP15), celebrada esta semana en Brasil.

Esta lista incluye al búho nival (Bubo scandiacus), famoso gracias a la saga de Harry Potter, y a la aguja de Hudson (Limosa haemastica), un ave de pico largo amenazada de extinción que recorre 30.000 km al año a lo largo del continente americano.

El tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) también está incluido, así como mamíferos terrestres como la hiena rayada (Hyaena hyaena) y acuáticos como la nutria gigante brasileña (Pteronura brasiliensis).

La reunión, que congregó a representantes de 133 partes (132 países y la Unión Europea), tuvo lugar en Campo Grande (centro-oeste de Brasil), en el Pantanal brasileño, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, situada al sur de la Amazonia.

La Convención es jurídicamente vinculante, lo que significa que estos países tienen la obligación legal de proteger las especies clasificadas como amenazadas de extinción, conservar y restaurar sus hábitats, minimizar los obstáculos a su migración y cooperar entre sí para lograr esta conservación.

Según un informe publicado justo antes de la COP15, casi la mitad (49%) de las especies incluidas en la lista de la CMS están experimentando una disminución de sus poblaciones, y casi una de cada cuatro está amenazada de extinción a nivel mundial.

Otro informe, publicado el martes, advirtió sobre el "colapso" de las migraciones esenciales para la supervivencia de especies de peces de agua dulce como las anguilas, causado por la degradación de los hábitats naturales, la sobrepesca y las represas.

"Esta Convención (...) nos recuerda un mensaje simple pero poderoso: las migraciones son naturales. Al cruzar continentes y conectar ecosistemas distantes, estas especies demuestran que la naturaleza no conoce fronteras entre estados", declaró el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura hace una semana.

"Proteger a estos animales significa proteger la vida en el planeta", concluyó.

Brasil ya había sido sede de la COP30, la conferencia climática de la ONU, el pasado noviembre en la ciudad amazónica de Belém.