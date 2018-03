Los cubanos deberán tramitar en Guyana sus visados para emigrar a EEUU

El Gobierno de Estados Unidos reconoció hoy que aún no sabe "quién o qué" está detrás de los ataques sufridos, entre noviembre 2016 y agosto de 2017, por 24 funcionarios de su legación diplomática en La Habana que sufrieron daños.

"El Gobierno de Estados Unidos aún no sabe con certeza quién o qué es responsable esos ataques a la salud de 24 miembros del personal de nuestra embajada en Cuba", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

En todo caso, explicó, la investigación está aún en marcha y no es un tema que Washington se plantee olvidar.

Las relaciones entre EEUU y Cuba pasan por un momento delicado porque Washington ha acusado a La Habana de saber quién perpetró los supuestos ataques a sus funcionarios y sus familiares, y de no haberles protegido adecuadamente, pero el Ejecutivo cubano lo niega.

Debido a esos ataques, que en principio Washington calificaba de acústicos, aunque luego reconoció no tener confirmada su naturaleza, el pasado 29 de septiembre EEUU ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Cuba, es decir, un 60 % del total.

Desde entonces, la embajada funciona con menos de una decena de funcionarios -a los que se suman los empleados locales-, sólo atiende trámites de emergencia y ha congelado la concesión de nuevas visas.

"Es considerado un destino sin compañía; es decir, no se permite que las parejas e hijos se desplacen allí, por una razón: no podemos garantizar la seguridad de las personas si no sabemos qué dañó a nuestra gente", aclaró Nauert.

Aparte de los funcionarios, el Departamento de Estado ha informado de que 19 estadounidenses que visitaron Cuba como turistas han reportado desde septiembre síntomas similares: problemas para dormir, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de audición.