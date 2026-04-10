Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana se realizará en Guatemala

En el marco del evento se entregarán los Premios Iris América 2026, que reconocen los mejores trabajos periodísticos emitidos en 2025 en las categorías de Mejor Historia en Televisión, Mejor Trabajo de Investigación y Mejor Reportaje de Última Hora.

Del 6 al 8 de mayo, Guatemala se convertirá en el epicentro de la XVIII Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL).

El evento será organizado por TV Azteca Guatemala, unidad de negocio de Grupo Salinas Guatemala.

Se trata de un evento que reunirá a presidentes, directores de noticias, productores generales y periodistas de distintas cadenas de televisión de América Latina, el Caribe y España.

Además, por primera vez, contará con la participación de representantes de organizaciones que integran la World Broadcasting Union, entre ellas la Asociación Norteamericana de Radiodifusión (NABA), la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) y la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASBU).

Expertos en tecnología, medición de audiencias, especialistas en comunicación y periodistas de alto nivel, también participarán de la cumbre para analizar los principales desafíos y tendencias del sector.

Con este encuentro se busca fortalecer los lazos de cooperación entre las distintas cadenas de televisión a nivel global, con el propósito de seguir ofreciendo a las audiencias contenidos de calidad, objetivos y oportunos.

En el marco del evento se entregarán los Premios Iris América 2026, que reconocen los mejores trabajos periodísticos emitidos en 2025 en las categorías de Mejor Historia en Televisión, Mejor Trabajo de Investigación y Mejor Reportaje de Última Hora.

Estos premios son organizados por la AIL y la Academia de Televisión de España.

Otras notas que puede leer: