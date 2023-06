Descomunal tornado mata a tres personas en Indiana y Arkansas

Un descomunal tornado se cobró la vida de tres personas en Indiana y Arkansas luego que un mal tiempo azotara con fuerza varios estados de Norteamérica. El gigantesco embudo de aire impactó sobre un hogar en Indiana, matando a uno de sus ocupantes e hiriendo a otro, mientras que dos personas murieron en Arkansas tras caer un árbol sobre una casa.

El tornado formaba parte de un sistema de tormentas que atravesó el condado de Martin, Indiana, informó la cadena estatal WXIN-TV. Otro tornado también tocó tierra el domingo por la tarde en el condado de Johnson, al sur de Indianápolis, dañando al menos 75 viviendas, según las autoridades.

El director de la Agencia de Gestión de Emergencias del condado de Martin, Cameron Wolf, confirmó la muerte y las lesiones, según WXIN, que informó que la casa estaba en una zona rural donde múltiples árboles fueron derribados por los fuertes vientos.

Los funcionarios de gestión de emergencias del condado de Martin no respondieron de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional sobre las víctimas y el alcance de los daños causados por la tormenta.

El jefe de bomberos de Bargersville en Indiana, Erik Funkhouser, afirmó en una conferencia de prensa el domingo que al menos 75 viviendas sufrieron daños de moderados a graves en un área de 4,8 kilómetros cuando el tornado cruzó la carretera estatal 135 de Indiana en las proximidades de la Interestatal 69.

“Obviamente, esta es una escena muy peligrosa para la zona”, dijo Funkhouser. “Tenemos líneas eléctricas que están caídas en toda esa área de 3 millas”.

En tanto, en Memphis, Tennessee, una empresa de servicios públicos informó que alrededor de 120.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el domingo, cuando las tormentas con fuertes vientos derribaron árboles y causaron otros daños.

DTE Energy, con sede en Detroit, informó el lunes que unos 75.700 de sus clientes en el sureste de Michigan estaban sin electricidad. Consumers Energy, con sede en Jackson, Michigan, también informó de apagones en el suroeste de Michigan.

*Con información de AP y www.infobae.com*