Detienen en su domicilio al presidente destituido de Paraguay, Santiago Peña

El Senado declaró culpable a Santiago Peña por mal desempeño de funciones y aprobó su destitución con 44 votos.

Asunción, Paraguay/El expresidente paraguayo Santiago Peña fue detenido este viernes en su casa en Asunción minutos después de haber sido destituido en un acelerado juicio político iniciado a raíz de una crisis bancaria que congeló los depósitos de la mitad de la población, informó la fiscalía.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester. Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11:00 hora local, donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El Senado declaró culpable a Santiago Peña por mal desempeño de funciones y aprobó su destitución con 44 votos. Tras la decisión, convocaron a una sesión conjunta del Congreso para tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el periodo presidencial hasta agosto de 2028.

Consultada sobre el estado de ánimo de Peña, respondió: “Está afectado por la situación. Está con su señora esposa, que también está afectada”. La fiscal agregó que continúan las gestiones para ejecutar la orden de detención contra Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino el martes en Ueno Bank por problemas de solvencia, y congeló los depósitos de casi la mitad de la población, lo que provocó protestas en la calle y la caída del presidente derechista aliado de Washington.

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