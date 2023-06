¡Increíble! Diputada chilena compra droga por redes para demostrar que es muy fácil.

Chile/Un video de Tiktok grabado por la diputada Ximena Ossandón y subido en su cuenta de esta red social ha causado controversia, pues en este se observa una conversación que la diputada sostiene con un microtraficante al que ubicó mediante la aplicación de citas, Grinder, concretando la compra de un tipo de droga sintética.

“Hola, soy diputada y te voy a demostrar lo fácil que es comprar droga por delivery”, dice la diputada al inicio del video, para seguidamente mostrar la manera en que pudo contactar al distribuidor y el hecho de que fácil, rápido y sin complicaciones se pueden obtener estupefacientes mediante esta aplicación. En los mensajes que se nos muestran como incluso se le ofrece “Keta o tussi”, haciendo referencia a dos fuertes drogas sintéticas.

La entrega del “pedido” se hace a domicilio y aunque todo parece muy tecnológico, el vendedor le comunicó que solo recibía el pago en efectivo. “En no más de diez minutos estaba coordinado para concretar la compra”, dice Ossandón en el video.

Luego una imagen de una cámara de seguridad, muestra imágenes en donde se puede observar el intercambio.

El corto concluye con un llamado de atención al subsecretario de Interior Manuel Monsalve, finalizando con las palabras “Le acabo de mostrar cómo funciona Grindr, estoy esperando su respuesta”.

Recién al final del video se puede observar un mensaje en donde se puede leer “Las situaciones, personajes y elementos que aparecen en este video son una ficción”, por lo cual este situación no significa ningún tipo de delito.

Las reacciones ante esta iniciativa no se han hecho esperar y en la sección de comentarios se puede leer como más de un internauta expresa “gracias por el tutorial” o “o no sabía cómo hacerlo pero ya me atrevo a hacerlo yo mismo, gracias”, a lo que sin dejarse robar la paciencia Ossandón, responde de manera jovial.

Ossandón dijo al diario “Las Ultimas Noticias” que aunque “hay cosas que atacar desde lo macro, como el caso del Tren de Agua (una banda criminal que nació en la cárcel en Venezuela y se ha extendido por países de Latinoamérica, en especial Chile), también hay que tener la mirada puesta desde el territorio, cómo está llegando la droga a nuestras comunidades”.

Un grupo de parlamentarios, en el cual se encuentra la diputada se encuentran desde hace algún tiempo alertando sobre el uso de aplicaciones para conseguir y comprar estupefacientes y agregó que ya se ha enviado un oficio a la subsecretaría de Telecomunicaciones para que bloquearan su uso, pero no ha mostrado éxito alguno hasta el momento, pues esto es algo que no se puede hacer por ley.

Información extraída del medio Infobae.