Doce estados de EEUU demandan la compra de Warner por parte de Paramount

Paramount obtuvo en junio la aprobación de parte de las autoridades federales de defensa de la competencia, una gran victoria para un imperio mediático financiado por uno de los multimillonarios más cercanos a Trump.

Doce estados de Estados Unidos presentaron el lunes una demanda contra la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance por unos 110.000 millones de dólares, por considerarla una amenaza para la libre competencia.

La demanda, presentada ante un tribunal federal del norte de California, implica un desafío directo al Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que aprobó la fusión el mes pasado sin exigir ni un solo cambio.

El fiscal general de California, Rob Bonta, que encabeza la coalición demandante, afirmó que la combinación de dos de los cinco principales distribuidores de cine de Hollywood llevaría a "precios más altos, menor calidad y menos contenido" para el público.

"California y nuestros estados hermanos están luchando por mercados libres y justos, no mercados amañados", dijo Bonta.

A California se suman Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, todos de mayoría demócrata.

Los estados alegan que el acuerdo viola la Ley Clayton, la norma federal que prohíbe las fusiones con probabilidad de reducir de forma sustancial la competencia.

Según la demanda, la empresa resultante controlaría aproximadamente el 27% de la distribución de películas de estreno en salas de cine y alrededor del 27% de la concesión de licencias de canales básicos de cable.

La coalición pide a las empresas no cerrar la transacción hasta que se resuelva la impugnación legal y advirtió que solicitará una orden de restricción temporal si se niegan.

Paramount obtuvo en junio la aprobación de parte de las autoridades federales de defensa de la competencia, una gran victoria para un imperio mediático financiado por uno de los multimillonarios más cercanos a Trump.

La autorización fue un golpe de efecto para el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, cuyo padre, el cofundador de Oracle Larry Ellison, financió en gran medida la adquisición.

Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, es un estrecho aliado de Trump.

De concretarse la adquisición, la nueva empresa controlaría una vasta cartera de activos, entre ellos CNN, Warner Bros Pictures y el servicio de streaming HBO Max.

Cientos de actores y directores firmaron una carta en contra de la fusión por considerarla perjudicial para la producción en una industria ya golpeada por años de recortes.

La saga de la adquisición comenzó el año pasado, cuando el gigante del streaming Netflix y Paramount se enfrentaron por Warner Bros y su valioso catálogo histórico.

Hollywood terminó alineándose a regañadientes con Netflix, pero Paramount siguió subiendo su oferta hasta que la plataforma de streaming se retiró.

La Comisión Europea, el organismo de control de la competencia de la Unión Europea, se ha dado de plazo hasta el 22 de julio para decidir sobre la adquisición.