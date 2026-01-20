Trump evita aclarar si mantiene su intención de 'recuperar' el canal de Panamá

Durante la conferencia de prensa sobre su primer año de gestión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó este martes preguntas sobre sus declaraciones, hechas a inicios de 2025, en las que mencionó su intención de “recuperar el canal de Panamá”, tema que desató un amplio debate político y diplomático entre ambos países.

Consultado por periodistas sobre si seguía considerándolo una opción, Trump respondió de manera evasiva: “No quiero decirte eso”, sin ofrecer mayor claridad sobre si mantiene o no esa postura dentro de su agenda de política exterior.

El llamado de Trump a recuperar el control del Canal, que fue construido por Estados Unidos y entregado a Panamá bajo los Tratados Torrijos-Carter que pusieron fin al dominio estadounidense en 1999, generó preocupación en la región.

En enero de 2025, el presidente panameño José Raúl Mulino emitió un comunicado oficial rechazando las afirmaciones de Trump y afirmando que “el Canal es y seguirá siendo panameño”, en respeto a su soberanía y a la neutralidad establecida en los tratados internacionales. La postura fue respaldada también por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que enfatizó la importancia del canal como motor económico y símbolo de la soberanía nacional.

Ese contexto de tensiones llevó a Panamá y Estados Unidos a firmar en abril de 2025 un memorándum de entendimiento sobre seguridad, que según el gobierno panameño no compromete la soberanía del país y respeta las leyes nacionales, y que fue presentado como un marco de cooperación en materia de defensa y seguridad en torno al tránsito por la vía interoceánica.

Aunque las declaraciones de Trump sobre el Canal generan reacciones y especulación, el Ejecutivo panameño ha reiterado su compromiso con el diálogo diplomático y con la administración responsable de esta infraestructura clave para el comercio mundial.