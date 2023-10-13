Eclipse Solar: ¿Por qué se producen?

Ciudad de Panamá/Los eclipses solares se producen cuando la luna nueva se alinea perfectamente con el Sol y la Tierra.

Oscura y rocosa, la luna no produce luz por sí misma. En cambio, refleja los rayos del Sol mientras orbita la Tierra cada mes.

Los eclipses solares se producen cuando la luna nueva se alinea perfectamente con el Sol y la Tierra.

No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total.

¿Qué es un Eclipse Solar Anular?

Un eclipse solar anular es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor de la Luna.

Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, pero la luna está en su punto más lejos de la Tierra. (La Luna tiene una órbita elíptica, que varía su distancia con respecto a la Tierra en 30,000 millas).

La mayor distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol. En su lugar, todavía se ve un anillo de luz alrededor de la Luna. Por eso, los eclipses anulares a menudo se denominan eclipses de “anillo de fuego”.

Los eclipses anulares son interesantes, pero no ofrecen el mismo espectáculo sobrecogedor que los eclipses solares totales: la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece; la atmósfera exterior del Sol (corona solar) no se hace visible; y debes usar gafas para eclipses durante todo el evento.

Datos esenciales sobre los eclipses solares anulares: