Economía mundial 'más sólida' de lo esperado a pesar de crisis, afirma comité del FMI

Washington, Estados Unidos/La economía mundial se mostró "más sólida" de lo esperado hace seis meses y "los peores escenarios macroeconómicos no se materializaron", se congratuló este viernes la presidenta de uno de los principales comités del FMI.

"Comparada con la situación que esperábamos en otoño (boreal), la economía mundial se mostró mucho más sólida, y los peores escenarios macroeconómicos no se materializaron", afirmó Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno español, ministra de Economía, y presidenta del comité IMFC, encargado de aconsejar al FMI en temas monetarios y financieros.

En rueda de prensa en Washington al margen de las asambleas de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), Calviño insistió en la "respuesta rápida y decisiva de las autoridades en todo el mundo para tranquilizar a los mercdos financieros" tras la quiebra de varios bancos regionales estadounidenses, al tiempo que sostuvo que deben seguir atentas para evitar cualquier riesgo de degradación de la situación.

El comité no pudo emitir un comunicado común por falta de acuerdo sobre la forma de presentar la invasión rusa de Ucrania. Y el consenso en esta instancia no parece tan claro en otros asuntos relevantes, en particular sobre la reestructuración de la deuda de países en crisis.