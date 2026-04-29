EEUU se compromete a respetar leyes de México tras caso de agentes fallecidos, asegura Sheinbaum

Tras el incidente y la nota diplomática enviada por México, la Casa Blanca reprochó que esperaban "un poco de simpatía" por parte de Sheinbaum por la muerte de los agentes.

Estados Unidos se comprometió a respetar las leyes de México, que envió una nota diplomática luego de conocerse que dos agentes estadounidenses, que fallecieron en un accidente en suelo mexicano, estuvieron en el país sin autorización, aseguró este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dos agentes, que según medios estadounidenses pertenecían a la CIA y no tenían autorización del gobierno federal mexicano para operar, fallecieron el 19 de abril en un accidente carretero en el estado fronterizo de Chihuahua (norte) cuando volvían de un operativo antidrogas.

Esto tensó la relación con Washington y condujo el lunes a la renuncia del fiscal estatal de Chihuahua, César Jauregui, quien reconoció "omisiones" en relación a la presencia de los dos estadounidenses.

Tras una nota enviada por México a autoridades estadounidenses, "nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución de México", aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Según autoridades de Chihuahua, los agentes extranjeros estaban desarmados, con ropa de civil y el rostro cubierto, y no participaron de manera activa en el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona montañosa.

El accidente ocurrió al regreso de la zona y cobró también la vida de dos mandos mexicanos.

La mandataria izquierdista reiteró sin embargo que los estadounidenses estuvieron "en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanas".

Según registros migratorios, ambos agentes ingresaron al país como "visitantes".

La fiscalía de Chihuahua confirmó el lunes que eran cuatro personas ajenas a la institución, incluidos los dos agentes fallecidos, las que estuvieron en el lugar, pero sin precisar si todas eran extranjeras.

Tras el incidente y la nota diplomática enviada por México, la Casa Blanca reprochó que esperaban "un poco de simpatía" por parte de Sheinbaum por la muerte de los agentes.

El presidente Donald Trump ha ofrecido en varias ocasiones a Sheinbaum apoyo militar para combatir a los cárteles de la droga, lo cual ha sido rechazado por la gobernante izquierdista.