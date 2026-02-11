EEUU dice que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

Estados Unidos y México mantienen una colaboración estrecha contra el narcotráfico, pero el presidente Donald Trump ha advertido varias veces que no descarta algún tipo de acción militar al sur de su frontera.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que había neutralizado drones de los cárteles mexicanos en la frontera, un incidente que obligó a cerrar durante horas el aeropuerto de la ciudad de El Paso, estado de Texas.

Representantes demócratas cuestionaron la versión oficial y aseguraron que el incidente podría haber sido causado por las propias operaciones militares del Pentágono en el área.

El regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) y el Pentágono "reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel", declaró en X el secretario de Transportes, Sean Duffy.

"La amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región", añadió.

La FAA había anunciado horas antes, en plena madrugada del miércoles, el cierre del aeropuerto de El Paso, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante diez días, una medida excepcional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía "ninguna información" sobre el uso de drones en la frontera.

Sheinbaum reiteró que hay "comunicación constante" entre ambos gobiernos.

"La información proveniente de la administración no cuadra y no coincide con la que pude recopilar durante la noche y esta mañana", dijo una representante demócrata de la zona, Verónica Escobar, a los periodistas.

Otros opositores, miembros del comité de Transportes de la Cámara de Representantes, sugirieron que el Pentágono podría haber sido responsable de la situación.

La legislación actual le permite a las fuerzas armadas "actuar de manera imprudente en el espacio aéreo público", dijeron los congresistas, Rick Larsen y André Carson, sin dar más detalles.

"Decisión innecesaria"

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo, que duró apenas unas horas, también afectó a la localidad de Santa Teresa, en el vecino estado estadounidense de Nuevo México.

"Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso", criticó el alcalde de esa ciudad, Renard Johnson, en rueda de prensa.

El alcalde aseguró que no hubo coordinación con las autoridades locales, y que ese tipo de decisión "no había ocurrido desde el 11 de septiembre" de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en Estados Unidos.

El aeropuerto de El Paso recibió 3,49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, sirven esa importante urbe del sur del país.

"Muy triste"

Desde que inició su segundo mandato hace un año, Trump ha advertido en varias ocasiones que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de "narcoterroristas".

"Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país", declaró el mandatario estadounidense recientemente a la cadena Fox News.

El gobierno mexicano ha entregado a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense, y asegura que ha aumentado los decomisos de fentanilo, la droga que más problemas sanitarios causa en Estados Unidos.

El Pentágono inició en septiembre pasado una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que se ha cobrado más de un centenar de víctimas.

La FAA estadounidense avisó el 16 de enero de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La agencia mencionaba entonces "situaciones potencialmente peligrosas" que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite. El aviso abarcaba un período de 60 días.