EEUU e Irán ratifican que firmaron acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

El secretario general del movimiento chiita libanés proiraní Hezbolá , Naim Qasem , calificó el pacto como una "gran victoria" para Irán y agradeció que el país persa insistiera en incluir la situación en Líbano dentro de las negociaciones

Estados Unidos e Irán confirmaron la firma de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y divulgaron el texto del memorándum de entendimiento mediante el cual Teherán se compromete a diluir sus reservas de uranio enriquecido en el marco de futuras negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó personalmente una copia del acuerdo este miércoles durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, tras la cumbre del G7, confirmó a AFP un funcionario estadounidense.

Por su parte, Irán recordó que ya había suscrito el documento de forma electrónica y sugirió que podría no ser necesaria una ceremonia formal de firma el próximo viernes en Suiza, como se había previsto inicialmente.

"El texto del memorándum de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.

El funcionario añadió que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia oficial "realmente no tiene sentido".

Memorando para poner fin al conflicto

Washington y Teherán alcanzaron este memorándum de entendimiento con el objetivo de poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. La guerra se extendió por la región y dejó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

El acuerdo también incluye disposiciones relacionadas con el frente libanés.

El secretario general del movimiento chiita libanés proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el pacto como una "gran victoria" para Irán y agradeció que el país persa insistiera en incluir la situación en Líbano dentro de las negociaciones.

Durante un discurso televisado, llamó a "aprovechar" el acuerdo para "expulsar a Israel" del territorio libanés.

Líbano quedó involucrado en el conflicto cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el pasado 2 de marzo en apoyo a Irán.

Qasem también instó al gobierno libanés a abandonar las negociaciones directas con Israel iniciadas en abril bajo mediación estadounidense.

Sin embargo, el presidente libanés, Joseph Aoun, reiteró que ese proceso es "independiente" del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

El futuro del estrecho de Ormuz

El texto del memorándum, leído por un alto funcionario estadounidense ante periodistas, establece que Estados Unidos suspenderá de inmediato las sanciones vinculadas a la venta de petróleo iraní y al bloqueo de puertos del país.

Además, Washington se compromete a levantar todas las sanciones contra Teherán si ambas partes logran un acuerdo definitivo al término de un período de negociaciones de 60 días.

Durante ese plazo, los dos países discutirán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán, uno de los principales puntos de fricción debido a las acusaciones estadounidenses de que Teherán busca desarrollar armas nucleares.

El plan contempla un proceso de dilución in situ del uranio bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Asimismo, Irán deberá permitir en un plazo de 30 días el restablecimiento completo del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha generado preocupación por sus efectos sobre la economía mundial.

No obstante, el negociador principal iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que el paso marítimo "no volverá a la situación anterior a la guerra".

"Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", afirmó en declaraciones a la televisión estatal iraní.

Según el memorándum, Irán realizará todas las gestiones necesarias para garantizar durante 60 días el tránsito seguro de embarcaciones comerciales por el estrecho.

El acuerdo también contempla que, en caso de alcanzarse un pacto definitivo, Estados Unidos facilite junto a sus socios regionales la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares destinado a la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, sin aportes financieros directos de Washington.

"Una oportunidad histórica"

En una declaración conjunta, los países del G7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— calificaron el acuerdo como "una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas nucleares y abordar las amenazas derivadas de sus actividades regionales y balísticas".

China también respaldó el entendimiento y consideró "esencial" que todas las partes cumplan rigurosamente sus compromisos y eviten interferencias externas.

La posición fue transmitida durante una conversación telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo iraní, Abás Araqchi, según informó Pekín.

El jefe de la diplomacia china, cuyo país depende en gran medida de las importaciones de petróleo procedentes del Golfo Pérsico, subrayó además la necesidad de gestionar adecuadamente la navegación en el estrecho de Ormuz para responder a las preocupaciones de la comunidad internacional.

La incertidumbre en torno al acuerdo se reflejó temporalmente en los mercados. Los precios del petróleo registraron un repunte cercano al 5% durante la jornada del miércoles, aunque el barril de Brent, referencia internacional del crudo, cerró el día cerca de los 80 dólares.