La epidemia de ébola en RD Congo ya supera los 6,000 casos confirmados

El brote empezó en la provincia de Ituri, en el noreste, y está causado por el virus Bundibugyo, contra el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico homologados.

Kinshasa, RD Congo/República Democrática del Congo (RDC) registró más de 6.000 casos de ébola con casi 3.000 muertos en la epidemia más grave de la historia del país africano, según datos publicados este lunes.

La RDC declaró a mediados de mayo su decimoséptima epidemia de ébola, que en solo tres meses se ha convertido en la más mortífera, superando el brote que azotó el este del país entre 2018 y 2020.

El brote empezó en la provincia de Ituri, en el noreste, y está causado por el virus Bundibugyo, contra el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico homologados.

Se ha extendido rápidamente a seis provincias del norte y este, donde la presencia del Estado es frágil y operan grupos armados.

Hasta la fecha, se han registrado 2.911 muertes y 1.366 recuperaciones entre los 6.041 casos confirmados desde el inicio del brote, según los datos publicados este lunes por las autoridades de salud.

En su fase inicial, el virus Bundibugyo provoca síntomas aparentemente leves, lo que puede retrasar su detección, según las autoridades sanitarias.

Varios tratamientos y vacunas están en fase de prueba contra esta cepa aún poco conocida. Hasta ahora, la cepa Zaire había sido responsable de la mayoría de los brotes en la RDC.

A la espera de desarrollar una vacuna específica, la OMS ha recomendado la puesta en marcha de un ensayo clínico de fase 3 con Ervebo, una vacuna homologada contra la cepa Zaire.