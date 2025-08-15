Erin, primer huracán del año en el Atlántico, amenaza al Caribe

Con vientos sostenidos de hasta 120 km/h , Erin se dirige hacia las Islas Vírgenes Británicas , Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico , según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos/La tormenta tropical Erin se fortaleció a huracán el viernes, el primero de la temporada de huracanes en el Atlántico Norte, y continúa su trayectoria hacia el Caribe, donde podría provocar fuertes lluvias e inundaciones.

Con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, Erin se dirige hacia las Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con “inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo”, advirtió la agencia meteorológica.

Las islas San Martín, San Bartolomé y Guadalupe, más al sur, están en alerta amarilla por disposición de los servicios meteorológicos de Francia, debido a fuertes lluvias y tormentas eléctricas asociadas a los efectos periféricos que podría causar el huracán.

Se prevé que Erin continúe fortaleciéndose durante el fin de semana hasta convertirse en un “huracán mayor”, advierte el NHC, pronosticando un movimiento hacia el noroeste que le haría pasar sobre parte de República Dominicana y Haití, y luego sobre las Bahamas.