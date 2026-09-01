La esposa de Netanyahu comparte teoría conspirativa sobre figura opositora

Las acusaciones de Sara Netanyahu reflejan teorías conspirativas recurrentes entre una parte de la clase política israelí.

Jerusalén, Indefinido/Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro israelí, afirmó que una figura de la oposición estaba al tanto del plan para el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 antes de que ocurriera.

Sus declaraciones, que desataron la indignación en toda la oposición israelí, ponen de relieve la profunda polarización política del país de cara a las reñidas elecciones que se celebrarán el 27 de octubre.

En una entrevista televisiva emitida el lunes por la noche, Sara Netanyahu arremetió contra Yair Golan, ex subcomandante en jefe del Estado Mayor y líder del partido Demócratas, de centroizquierda.

Sugirió que Golan estaba "ya vestido y preparado" al amanecer del 7 de octubre de 2023, "mientras otros no sabían nada, incluido el primer ministro".

El partido de Golan afirmó que condenaba enérgicamente las declaraciones "viles y engañosas".

"Difundir conspiraciones contra el general de división Yair Golan y mancillar su heroísmo el 7 de octubre es cruzar una línea roja que bordea la locura", escribió en X.

Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y ahora favorito para enfrentar a Netanyahu, cargó contra la "loca teoría conspirativa de traición" difundida por la esposa del primer ministro, cuyos comentarios "tienen como propósito avivar el odio y perpetuar el mandato de Netanyahu".

Las acusaciones de Sara Netanyahu reflejan teorías conspirativas recurrentes entre una parte de la clase política israelí.

Según una encuesta realizada para el Canal 13 en agosto, el 40% de los israelíes, y el 63% de los votantes de la actual coalición de derecha, creen que una traición interna condujo al ataque del 7 de octubre, el día más mortífero de la historia de Israel.

Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha gobernado en Israel, afirmó que el día del ataque los responsables de seguridad debieron haberlo despertado.

El ataque de Hamás contra Israel causó la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los milicianos también tomaron 251 rehenes —44 de ellos ya muertos— y los llevaron a Gaza.

Israel respondió con una ofensiva masiva en Gaza que ha causado la muerte de al menos 73.454 personas, según el ministerio de Sanidad del territorio palestino, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.