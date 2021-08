Biden declara 'desastre mayor' en Tennessee por las inundaciones

Tennessee fue golpeado el sábado por tormentas e inundaciones calificadas por los meteorólogos de "históricas". El estado recibió hasta 38 centímetros de lluvia.

Caminos rurales, carreteras estatales y puentes fueron arrasados y miles de personas se quedaron sin electricidad.

La medida pone fondos federales a disposición de las personas afectadas en el condado de Humphreys, donde se registró un récord de lluvia en 24 horas para Tennessee, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La ayuda para los residentes incluye "subvenciones para vivienda temporal y reparaciones del hogar", así como "préstamos baratos para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas", dijo la Casa Blanca.

Our hearts are with the many Tennesseans experiencing loss & heartbreak following yesterday's deadly floods. The loss of life & property damage is devastating, & many of our neighbors are still missing. Please keep these communities in your prayers. pic.twitter.com/4gCJXXsIZK