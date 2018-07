EEUU insiste a los inmigrantes del peligro de viajar de manera ilegal

"El hecho de que yo esté aquí (en Guatemala) es por un esfuerzo para que las personas entiendan el peligro de viajar de manera irregular a los Estados Unidos", declaró el funcionario a los medios y recordó que muchas veces los coyotes o las redes de tráfico de personas los engañan y les dan "información errónea".

"Los peligros son muy reales", insistió Risch, quien dijo no tener conocimiento de que en las zonas fronterizas, como publicaron algunos medios durante los últimos días, se haya endurecido o cambiado los controles de ingreso.

Risch explicó que desde su oficina brindan bienestar a los ciudadanos de Estados Unidos que residen en el extranjero pero que también tratan temas relacionados con la protección de la seguridad nacional, por lo que pidió a todos los guatemaltecos que tramiten sus solicitudes de visa por la manera legal.

"Estamos dando visados para Estados Unidos para todos los que viajan legalmente (...). Viajar a EE.UU. de manera legal es la única manera en la que un ciudadano guatemalteco puede viajar", reiteró, y volvió a exhortarlos a que no crean y no les paguen a los coyotes: "No arriesguen su vida o la de sus hijos".

El secretario adjunto, quien dijo que su país apoya "fuertemente" la lucha contra la corrupción y la impunidad" -que es una de las muchas razones de la inmigración irregular-, detalló que durante el último año procesaron más de 16.000 visados a guatemaltecos para ir a Estados Unidos.

Esto además de 7.000 visas para trabajadores temporales y 86.000 de turismo y estudio, entre otras.

Risch dijo, sin entrar en detalles, que su país destinará a Centroamérica 2,6 billones de dólares de ayuda extranjera para 2018 y 2019 con el fin de ayudar a reducir la violencia y la inseguridad, crear oportunidades económicas y contribuir al desarrollo en una de las áreas más pobres y violentas del mundo.