Huracán Ida causa evacuaciones y miedo en Luisiana durante su avance en categoría 4

Se espera que "el centro de Ida continúe moviéndose a través del norte central del Golfo de México esta mañana, y toque tierra a lo largo de la costa de Luisiana esta tarde o noche", escribió el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín.

Vea también: Ida sigue fortaleciéndose y pasa a categoría dos

El huracán producirá una "marejada ciclónica potencialmente mortal, daños potencialmente catastróficos e inundaciones por lluvias", añadió.

Los negocios tapiaron puertas y ventanas y los residentes evacuaron masivamente de Nueva Orleans y de otras ciudades de Luisiana.

The eye of #HurricaneIda. It’s worrying to see these weather phenomena becoming stronger & more frequent from our vantage point. I hope anyone in the path of this storm will be prepared & stay safe. pic.twitter.com/kUWzWXtmqs