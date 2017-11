Obama se presenta para servir como jurado en juicio pero no es seleccionado

"Sus servicios no fueron necesarios y el presidente quedó en libertad a la hora del almuerzo", informó a los periodistas el magistrado jefe de la corte, Timothy Evans, quien había recibido y escoltado a Obama hasta la sala de jurados del piso 17 del Daley Center, en el centro de Chicago.

El expresidente aprovechó las dos horas que estuvo en el edificio para saludar y agradecer a los otros ciudadanos que fueron convocados para el mismo servicio e inclusive se fotografió con algunos de ellos y firmó libros.

Walter Palmer, quien también fue convocado y estuvo en la sala junto a Obama, le agradeció que "no haya intentado escabullirse de su deber cívico".

En Estados Unidos, los ciudadanos pueden ser convocados para servir como jurados de juicios y son sometidos a una preselección según el caso. La asistencia es obligatoria, salvo que presenten pruebas de algún impedimento.

Obama shakes hands as he enters the building for jury duty pic.twitter.com/ad4pKytr97