La primera jornada fue, sin embargo, como de "rutina", explicó a Efe Susan Evans, vicepresidenta y jefe de personal del centro universitario.

"No hubo interrupciones, protestas o manifestaciones", aseguró Evans.

En el curso, que se desarrollará hasta el 26 de abril en la sede de dicha universidad pública en Fort Myers (suroeste de Florida), se examinarán "las ideologías racistas y las leyes, políticas y prácticas que han operado por cientos de años para mantener la dominación blanca sobre los catalogados racialmente como no blancos".

Así reza la presentación del curso, que ha tenido gran acogida entre los alumnos, pues sus 50 plazas están cubiertas y hay una lista de espera con cuatro personas anotadas, según la web de la Florida Gulf Coast University.

También se va a discutir en el curso las maneras de desafiar y confrontar el racismo blanco y "destronar a la supremacía blanca en aras de engendrar una sociedad antirracista donde la blancura no traiga aparejada mayores oportunidades en la vida".

Desde que se anunció este curso en noviembre pasado, Thornhill y su familia han recibido toda clase de insultos y amenazas en redes sociales y en persona, según ha contado el profesor asistente de Sociología a medios locales.

Por ese motivo, la universidad ha dispuesto que haya protección policial para los participantes, según Thornhill.

"Es necesario que este curso se imparta y eso es lo que va a ocurrir, es un curso legítimo", subrayó Thornhill este lunes a medios locales.

La bibliografía del curso incluye "Race & Racisms (edición resumida)", de Tanya María Golash-Boza; "Getting Real about Race", de Stephanie McClure y Cherise A. Harris; "Racism Without Racists", de Eduardo Bonilla-Silva, y "Racist America", de Joe Feagin.