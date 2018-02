Trump acusa a los demócratas de 'traición' por no aplaudir en su discurso

Durante una visita a una fábrica en Cincinnati (Ohio), Trump arremetió contra el partido de oposición por su reacción impasible en el discurso que dio el pasado martes ante el Congreso, y denunció que el liderazgo demócrata probablemente instruyó a sus legisladores a "no hacer ni siquiera un movimiento facial".

"Tenían cara de muertos y actuaron de forma antiestadounidense. Antiestadounidense. Alguien dijo que de forma 'traicionera'. Y sí, supongo, ¿por qué no? ¿Podemos llamarlo traición? ¿Por qué no?", dijo Trump.

"Ciertamente no parecía que quisieran mucho a nuestro país, es muy, muy triste", agregó.

El presidente denunció que los demócratas no reaccionaron ni siquiera cuando citó el descenso en los niveles de paro de los afroamericanos y los hispanos en Estados Unidos.

"Preferirían que a Trump le fuera mal antes de que a nuestro país le fuera bien. Es muy triste", afirmó el presidente.

Poco después de que Trump concluyera su discurso, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reaccionó a sus declaraciones desde su cuenta oficial de Twitter.

"Todos los estadounidenses deberían estar alarmados por lo que está haciendo @realDonaldTrump para conseguir que la lealtad a él sea sinónimo de la lealtad a nuestro país. No es así como funciona la democracia", escribió Pelosi.

Every American should be alarmed by how @realDonaldTrump is working to make loyalty to him synonymous with loyalty to our country. That is not how democracy works.