El difícil futuro de Tillerson como secretario de Estado de Trump

Tillerson, un exejecutivo celoso de su privacidad y reacio a hablar con la prensa, protagonizó este miércoles un acto sin precedentes para un secretario de Estado, que por la naturaleza de su cargo suelen guardar silencio ante los rumores políticos que circulan a diario en Washington.

"Nunca he considerado abandonar este puesto", dijo Tillerson en una comparecencia sorpresa ante los medios, poco después de que la cadena de televisión NBC News indicara que este verano pensó en dimitir debido a sus crecientes tensiones con la Casa Blanca e incluso llamó "idiota" a Trump.

Su declaración llegó cuatro días después de que Trump arruinara con un tuit sus cuidadosos esfuerzos de iniciar un contacto diplomático con Corea del Norte, y después de meses de constantes rumores sobre sus desencuentros con asesores del mandatario y su frustración con un presidente que no para de socavar su trabajo.

El discurso de Tillerson, lleno de alabanzas a la doctrina de política exterior de Trump, también dejó en muchos observadores la impresión de que seguía las órdenes del mandatario, quien al mismo tiempo arremetía en Twitter contra la "noticia falsa" de NBC News.

Rex Tillerson never threatened to resign. This is Fake News put out by @NBCNews . Low news and reporting standards. No verification from me.

"Fue algo asombroso y sin precedentes. No llegó a ser como los vídeos que se obliga a grabar a los rehenes, pero fue raro que un secretario de Estado sintiera que tenía que defenderse así de una información de prensa", escribieron dos exdiplomáticos, Aaron David Miller y Richard Sokolsky, en la página web de la cadena CNN.

"Claramente, estaba tratando de preservar su trabajo", aseguró por su parte a Efe un experto en política exterior en la American University de Washington, Gordon Adams.

Los ocho meses que lleva Tillerson al frente de la diplomacia estadounidense han estado marcados por el evidente desdén de Trump y su círculo cercano por el trabajo del Departamento de Estado, al que han marginado en muchas decisiones clave y privado de encargados permanentes para coordinar las diferentes políticas regionales.

A ello se suman las contradicciones entre las posturas que marca Tillerson y los exabruptos de Trump, que más de una vez ha deshecho semanas de trabajo diplomático con 140 caracteres en Twitter.

Sec. Tillerson: My commitment to the success of our @POTUS & the country is as strong as the day I accepted his offer to serve as SecState. pic.twitter.com/MK8mg70t1x