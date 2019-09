Primer ministro italiano presentará pronto su nuevo gabinete

"A principios de la semana que viene -no el lunes, sino el martes o el miércoles como muy tarde- debemos poder concluir" las negociaciones entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E, antisistema) y el Partido Demócrata (PD, centro-izquierda), declaró en una videoconferencia con el diario Il Fatto Qoutidiano.

En esta fecha, Conte presentará su gabinete y su programa gubernamental al presidente Sergio Mattarella.

Conte y su nuevo equipo deberían prestar juramento el jueves antes de presentarse ante el Parlamento para un voto de confianza el viernes.

El presidente Mattarella nombró a Conte primer ministro el pasado jueves para intentar construir un nueva coalición gubernamental M5E-PD, tras la caída el 8 de agosto de la coalición populista que dirigía Italia.

Tras algunos altercados públicos entre ambos partidos -antaño enemigos pero que decidieron gobernar juntos para evitar elecciones anticipadas- ahora existe "un buen ambiente de trabajo", estimó Conte.

En cuanto a los puestos gubernamentales, indicó que pediría al PD y al M5E presentarle sus propuestas.

La nueva coalición tendrá "un solo y mismo programa", afirmó.

Conté negó además que fuese miembro del M5E, insistiendo en su neutralidad. "No soy miembro del Movimiento 5 Estrellas, no participo en las reuniones de la dirección, nunca me reuní con los grupos parlamentarios, por lo que es inapropiado llamarme como del M5E", explicó.

Sin embargo, reconoció "congeniar bien" con el Movimiento.

El PD insiste en obtener un viceprimer ministro, argumentando la cercanía entre Conte y el M5E.