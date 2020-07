Separan en Italia a siamesas unidas por la cabeza

Las hermanas Ervina y Prefina nacieron con una afección "rara y compleja de fusión craneal y cerebral", indicó el hospital.

Se trató de la primera vez en Italia, --y probablemente en el mundo, ya que no aparecen casos citados en la literatura médica--, que un equipo de cirujanos especializados logran separar a gemelos unidos de esa manera.

Las gemelas compartían la parte posterior del cráneo así como el sistema venoso.

Las siamesas, nacidas en la República Centroafricana, llegaron a Italia en septiembre de 2018 después de que el director del hospital aceptó recibirlas.

Las pruebas realizadas en Italia mostraron que las siamesas en general gozaban de buena salud, pero que el corazón de una estaba trabajando más duro para mantener el "equilibrio fisiológico de los órganos de ambas, incluido el cerebro".

Separate due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente, l'unico al mondo per una delle più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale. Oggi stanno bene e possono crescere come le bimbe della loro età pic.twitter.com/1S3YwHkuq8