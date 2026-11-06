Accidente de autobús deja dos muertos, entre ellos un menor, y 16 heridos en Francia

Dos, entre ellos un menor, murieron y 16 personas resultaron heridas en un accidente de autobús en el este de Francia, según un balance provisional de las autoridades.

El accidente se produjo hacia las 7H30 en la carretera departamental D22, a la altura del municipio de Lent, e implica un autobús de una línea de transporte interurbano, según la prefectura de Ain.

El vehículo, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores que iban a sus centros escolares, según la fiscalía local, que abrió una investigación por homicidio vial.

"El conductor, que se encuentra hospitalizado, aún no ha podido ser interrogado hasta el momento", precisó el ministerio público, que habla de tres heridos en estado crítico.

Según Yves Cristin, el alcalde de Lent, el autobús "se salió de la carretera y chocó contra un árbol en la cuneta".

Los accidentes en el transporte público son poco comunes en Francia.

En enero de 2025, un estudiante de liceo murió y 20 alumnos resultaron heridos cuando un autobús escolar, cuyo conductor había consumido estupefacientes, volcó sobre una calzada cerca de Châteaudun.