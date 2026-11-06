Accidente de autobús deja dos muertos en Francia, entre ellos una niña de 7 años

El accidente se produjo hacia las 07H30 en la carretera departamental D22, a la altura del municipio de Lent, e implicó un autobús de una línea de transporte interurbano, según la prefectura de Ain.

Lyon, Francia/Un joven de 18 años y una niña de 7 murieron este viernes en un accidente de autobús en el este de Francia, que dejó además una veintena de personas heridas después de que su conductor se quedara dormido, indicaron las autoridades.

El accidente se produjo hacia las 07:30 en la carretera departamental D22, a la altura del municipio de Lent, e implicó un autobús de una línea de transporte interurbano, según la prefectura de Ain. El vehículo, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a medio centenar de personas, entre ellas 23 menores que iban a sus centros escolares.

El conductor de 26 años, hospitalizado a causa de heridas en las piernas, "indica que se habría quedado dormido", declaró la fiscal Karine Malara durante una rueda de prensa. "Cuando se despertó, se encontró al otro lado de la calzada y chocó contra varios árboles, antes de detenerse en una cuneta", agregó la representante del ministerio público, que abrió una investigación por homicidio vial.

El vehículo estaba "en muy buen estado" y el conductor, "joven" y "nuevo" en esta empresa de transporte, habría dado negativo a un test de detección de drogas, indicó previamente el ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

El balance provisional es de dos muertos, tres personas en estado crítico y una veintena de heridos, agregó. Los accidentes en el transporte público son poco comunes en Francia. En enero de 2025, una estudiante de liceo murió y 20 alumnos resultaron heridos cuando un autobús escolar, cuyo conductor había consumido estupefacientes, volcó sobre una calzada cerca de Châteaudun.