Bloqueos estudiantiles lanzan jornada de huelga y protestas masivas en Francia

A la movilización sindical deben unirse este jueves los chalecos amarillos, agricultores de la Confederación Campesina e incluso universitarios y profesores.

Los estudiantes iniciaron sus protestas a mediados de septiembre y, pese a algunas respuestas del gobierno, mantienen la movilización al considerarlas insuficientes. En París, las fuerzas de seguridad impidieron el bloqueo de centros e incluso lanzaron gases lacrimógenos.

A la movilización sindical deben unirse este jueves los chalecos amarillos, agricultores de la Confederación Campesina e incluso universitarios y profesores.

"Bonita movilización"

Las manifestaciones están sacudiendo los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron, quien debe abandonar el poder en mayo.

"Va a ser una bonita movilización", anticipó la líder del sindicato CFDT, Marylise Léon. Se prevén entre 500.000 y 700.000 manifestantes fuera de París, y entre 40.000 y 80.000 en la capital. El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció la movilización de 70.000 policías y gendarmes para dar "una respuesta extremadamente firme".

"Es normal que haya huelga"

La líder de la CGT, Sophie Binet, cifró en 260 las manifestaciones previstas en Francia.

Los sindicatos piden una revalorización del salario mínimo interprofesional, aumento general de salarios, más justicia fiscal y la preservación de los servicios públicos. El poder adquisitivo está en el centro del malestar social ante la subida de carburantes y el fuerte ajuste fiscal para los presupuestos de 2027.

"Giro autoritario"

Organizaciones de derechos humanos y sindicatos denunciaron un "giro autoritario" del gobierno por incrementar la presencia policial y prohibir protestas en centros urbanos.

Los chalecos amarillos llamaron a una concentración el sábado en la plaza de la Concordia en París, mientras que sindicatos de Italia, Portugal, España, Bélgica, Grecia y Reino Unido han convocado "manifestaciones coordinadas" contra el costo de la vida a finales de noviembre.