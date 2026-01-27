El euro rompe la barrera de los 1,20 dólares por primera vez desde 2021

El desplome de la divisa estadounidense, que suele ser considerada un valor refugio, beneficia a los metales preciosos.

El euro superó el martes el umbral simbólico de los 1,20 dólares por primera vez desde 2021, después de que el presidente Donald Trump pareciera acoger con agrado el debilitamiento de la moneda estadounidense.

Consultado el martes por el valor de la moneda de Estados Unidos, Trump lo calificó de "formidable". El dólar "marcha muy bien", dijo.

"Podría hacer que suba y baje como un yoyó", añadió.

Poco después de las palabras del republicano, el dólar caía un 1,37% frente al euro, hasta 1,2043, su nivel más bajo desde junio de 2021.

"La imprevisibilidad política es indudablemente negativa para el dólar", señalaron en una nota los analistas de Monex USA.

Para Joshua Mahony, de Scope Markets, "la confianza en el dólar como principal garante de la seguridad parece haberse desvanecido bajo la presidencia de Trump".

Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025, el dólar se ha depreciado más de un 15% frente al euro.

Los inversores "se están diversificando y quieren reducir globalmente su exposición a los activos estadounidenses, y por tanto al dólar", explicó a la AFP François Dossou, director de gestión de renta variable en Sienna IM.

El desplome de la divisa estadounidense, que suele ser considerada un valor refugio, beneficia a los metales preciosos.

El oro y la plata encadenan récords en los últimos meses. En un año, la cotización de la plata se ha multiplicado por tres y la del oro ha aumentado cerca de un 90%.