Exesposa de un dirigente del Estado Islámico imputada en Francia por crimen contra la humanidad

París, Francia/La exesposa de un dirigente del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fue inculpada en Francia por crimen contra la humanidad y genocidio, por supuestamente esclavizar a una menor yazidí en Siria, informaron este sábado fuentes judiciales y personas cercanas al caso.

La víctima tiene hoy 25 años, pero tenía 16 cuando fue comprada por Abdelnasser Benyoucef, conocido como "Abu Moutana" y que entonces era el jefe de las operaciones exteriores del EI.

Según elementos de la investigación revelados el sábado por el diario Le Parisien y de los que AFP tuvo conocimiento, la yazidí denunció un patrón diario de malos tratos en una vista celebrada en febrero en la ciudad iraquí de Erbil.

La mujer afirma que fue secuestrada durante más de un mes en la primavera de 2015. No podía ni beber ni comer ni bañarse sin autorización de la acusada, identificada como Sonia M.

La joven también denunció que la exesposa regresada de Siria la agredió en dos ocasiones y que estaba al corriente de que su marido la violaba.

Interrogada e inculpada el 14 de marzo por un juez de instrucción antiterrorista, Sonia M. contestó que no había cometido ningún abuso contra ella y denunció "una sola violación" de su exesposo.

La adolescente "salía libremente de su habitación, comía lo que quería, iba a los baños cuando lo necesitaba", dijo en su interrogatorio, del que AFP tuvo conocimiento.

La joven había sido secuestrada en agosto de 2014, cuando el EI conquistó el Monte Sinjar, hogar histórico en el norte de Irak de la minoría yazidí, una comunidad que practica una religión esotérica monoteísta considerada hereje por el grupo yihadista.

Miles de hombres fueron masacrados y las mujeres secuestradas y vendidas como "esposas" o esclavas a los yihadistas, sucesos catalogados de genocidio por varios países y organizaciones internacionales.

Sonia M. aseguró que su marido no le había "pedido opinión" a la hora de comprar a la menor. "Me dijo que iba a ser, no me gusta decir esta palabra, su esclava, que era un derecho que le habían dado y que yo no podía contradecirlo, que era una orden divina", contó.

El juez instructor, que inicialmente la había imputado como cómplice, la acusó finalmente de autora, según las reclamaciones de la Fiscalía Nacional Antiterrorista.

De llegar al tribunal, el caso sería "el primer proceso de un retornado (de Siria) por crimen contra la humanidad", dijo el abogado de la víctima, Romain Ruiz.