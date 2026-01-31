El expríncipe Andrés invitó a Epstein al Palacio de Buckingham, según nuevos documentos

Sin embargo, los archivos no indican que la invitación, realizada en 2010, al palacio real de Londres se haya materializado.

Londres, Reino Unido/El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, invitó a Jeffrey Epstein al Palacio de Buckingham poco después de que se levantara el arresto domiciliario que pesaba sobre el financiero estadounidense acusado de delitos sexuales, según nuevos documentos publicados el viernes por Estados Unidos.

Sin embargo, los archivos no indican que la invitación, realizada en 2010, al palacio real de Londres se haya materializado. En uno de los mensajes, revelados por el Departamento de Justicia estadounidense entre una avalancha de nuevos documentos, Epstein se puso en contacto con Andrés Mountbatten-Windsor durante una estancia en la capital británica el 27 de septiembre de 2010, y le dijo: "Necesitaremos pasar tiempo a solas".

El entonces príncipe Andrés respondió: "Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y disponer de mucho tiempo en privado". Dos días después, añadió: "Me encantaría que vinieras aquí, al PB (Palacio de Buckingham). Trae a quien quieras, estaré disponible desde las 16H00 hasta las 20H00 aproximadamente".

En ese momento, Epstein acababa de ser liberado -en agosto de 2010- de su arresto domiciliario tras ser condenado por prostitución de una menor.

El año pasado, Andrés, que siempre ha defendido su inocencia, fue despojado de todos sus títulos reales y expulsado de su enorme residencia oficial en Windsor debido a sus vínculos pasados con Epstein.

La publicación de las memorias póstumas de la estadounidense australiana Virginia Giuffre, que acusaba al príncipe de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, avivó también una ola de indignación en Reino Unido.

En 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.

Giuffre se quitó la vida en abril pasado en su casa en Australia.

La caída de Andrés se vio precipitada, en particular, por las revelaciones de la prensa británica el año pasado que mostraron que el expríncipe, que en 2019 aseguró haber cortado toda relación con Epstein en diciembre de 2010, en realidad había seguido en contacto con él después de esa fecha. Jeffrey Epstein se suicidó en prisión en 2019.