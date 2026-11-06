Fiscalía europea investiga posible fraude en línea ferroviaria accidentalada en España

La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, dejó la semana pasada 69 fallecidos.

La Fiscalía europea abrió una investigación para determinar si hubo un fraude de fondos europeos destinados a la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que la semana pasada un grave accidente dejó 69 fallecidos, informó este viernes el organismo.

La colisión entre dos trenes de alta velocidad fue el segundo desastre ferroviario grave ocurrido este año en esa línea, después de otro en enero con 46 muertos por el que la Fiscalía europea también abrió causa.

En esta ocasión, la investigación versa "sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones", informó la Fiscalía.

Para ello, se están "llevando a cabo medidas de investigación" en Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria española, y otros organismos públicos, añadió la nota.

La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, dejó la semana pasada 69 fallecidos.

El pasado 18 de enero, dos trenes de alta velocidad habían colisionado a la altura del municipio andaluz de Adamuz, más al sur, dejando 46 fallecidos.

Este martes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, al frente de la cartera durante ambos accidentes, presentó la dimisión de su cargo.