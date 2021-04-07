Francia inicia envasado de vacuna de Pfizer/BioNTech

Vacunas de Pfizer / AFP
Afp
07 de abril 2021 - 10:41

El grupo francés Delpharm comenzó este miércoles a envasar la vacuna de Pfizer/BioNTech en una planta en la localidad de Saint-Rémy-sur-Avre, a unos 90 kilómetros al oeste de París.

"Bravo", escribió en Twitter el presidente francés Emmanuel Macron. Según él, este año se envasarán allí "250 millones de dosis" de la vacuna de la alemana BioNtech y su socio estadounidense Pfizer.

Los ingredientes fueron suministrados por la planta de BioNtech en Marburgo, Alemania. Delpharm los pondrá en ampollas y las entregará tras la aprobación de las autoridades de control responsables.

Según Delpharm, las vacunas no sólo están destinadas a Francia, sino también a otros países europeos.

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