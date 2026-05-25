Primer Ministro de Canadá juzga 'inaceptable' trato a activistas de flotilla para Gaza

Se trata del segundo español de los catorce que viajaban en el crucero que contrae esta enfermedad.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el lunes como "inaceptable" el "escandaloso trato" a los activistas de la flotilla para Gaza, incluidos 12 canadienses, durante una llamada con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Carney pidió una investigación independiente y "condenó fuertemente" las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir.

El funcionario israelí de 50 años generó rechazo tanto internacional como de su gobierno al publicar un video en el que mostraba a decenas de activistas arrodillados y con sus manos atadas.

"Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa", les dijo el ministro de extrema derecha.

La semana pasada, Canadá anunció que llamaría a consultas al embajador israelí por este "trato deplorable", como lo calificó la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

Tras llegar el 21 de mayo a Estambul (Turquía), después de su expulsión de Israel, los activistas denunciaron haber sido sometidos a humillaciones.

"Estuvimos bajo una amenaza constante", dijo a la AFP por teléfono Safa Chebbi, un canadiense que ya regresó a su país.