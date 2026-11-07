Isla española de El Hierro pide ayuda ante aumento de llegadas de migrantes

Varios miles de personas arribaron en las últimas semanas a este archipiélago situado frente a las costas de África occidental, una de las principales puertas de la migración a la Unión Europea.

Barcelona, España/Las autoridades de la isla española de El Hierro, en el archipiélago de las Canarias, reclamaron este sábado ayuda a los gobiernos regional y nacional tras decretar una emergencia por el aumento de la llegada de migrantes en los últimos días.

Varios miles de personas arribaron en las últimas semanas a este archipiélago situado frente a las costas de África occidental, una de las principales puertas de la migración a la Unión Europea. Muchos recalaron en El Hierro, donde desde el inicio de noviembre llegaron más de 3.300 personas en una treintena de embarcaciones, según el gobierno local.

"Estamos muy preocupados (...) por esta gran proliferación de llegadas", aseguró en la televisión pública española Alpidio Armas, presidente del cabildo de esta isla de casi 12.000 habitantes en el suroeste de Canarias.

"Esto efectivamente es lo que nos ha hecho decretar la emergencia", agregó. El gobierno local declaró el viernes una "emergencia social" en la isla para reclamar a las administraciones regional y nacional más recursos y coordinación ante la situación.

Por el momento, las autoridades de El Hierro buscan lugares para alojar temporalmente a los migrantes, señaló Armas, agregando que la coyuntura en el hospital local es "indeseable".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció la convocatoria para el martes de una reunión gubernamental, con la participación de autoridades locales, "para abordar la situación de Canarias y, en particular, de El Hierro".

Esta época del año suele ser propicia para el incremento de llegadas a Canarias debido a las condiciones favorables de navegación. Pero para la noche del sábado se espera una borrasca que podría complicar la travesía de quienes están en el mar, alertaron las autoridades locales.

A inicios de semana se hallaron dos migrantes muertos en una embarcación que iba hacia Canarias y, según los supervivientes, otros cinco murieron en la travesía. Este sábado, la gendarmería de Senegal anunció la intercepción de una embarcación frente a sus costas con 142 migrantes que intentaban llegar a España. Entre ellas, había una veintena de mujeres, dos menores y dos bebés.

Canarias, junto a Italia y Grecia, constituyen las principales puertas de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza, los conflictos y la persecución. El largo viaje desde África occidental es extremadamente peligroso debido a las fuertes corrientes y al estado de las embarcaciones.

Tras cerrar 2024 con un pico de más de 46.000 llegadas, una vigilancia más estricta y mayor cooperación con los países de origen y de tránsito permitieron disminuir el flujo migratorio a Canarias.

Entre enero y octubre entraron en Canarias 13.327 migrantes irregulares, un descenso del 5,5% respecto al mismo período de 2025, según el Ministerio del Interior.