Jefe de la OTAN anuncia entrega de armas de España a Ucrania

Bruselas, Bélgica/España enviará cuatro sistemas de defensa aérea de medio alcance a Ucrania, anunció este jueves el secretario general de la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg.

El dirigente noruego dijo que el gobierno español había decidido aportar lanzadores Hawk, que se complementarían con sistemas más modernos suministrados por Alemania, Francia y Estados Unidos.

"Hemos visto que cuando nos movilizamos, cuando llamamos a los aliados de la OTAN a hacer más, ellos hacen más, y eso marca una gran diferencia", dijo Stoltenberg después de una reunión de ministros de defensa de la OTAN.

Todavía no ha habido un anuncio público formal por parte de las autoridades españolas.

Los ministros de defensa de la alianza militar transatlántica mantuvieron en Bruselas una reunión de dos días centrado en formas de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania, para que pueda defenderse mejor ataques misilísticos por parte de Rusia.

Los sistemas estadounidense tierra-aire Hawk originalmente entraron en servicio durante la Guerra Fría y el ejército de Estados Unidos ya no los usa después de haber sido substituidos por unidades Patriot, más modernas.

España ha renovado algunos de sus sistemas Hawk en años recientes para extender su vida útil.