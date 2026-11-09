Juzgan a tres policías en Francia por apalear a un productor negro en 2020

Los hechos juzgados se remontan al 21 de noviembre de 2020, cuando la policía detuvo a Zecler ante su estudio acusándolo de no llevar la mascarilla obligatoria y sospechando que consumía cannabis.

El juicio contra tres policías acusados de golpear brutalmente a un productor musical negro en 2020 comenzó este lunes ante un tribunal de París, seis años después de esta paliza filmada que conmocionó a Francia.

La agresión contra Michel Zecler, que denunció insultos racistas, reavivó el debate sobre la violencia policial, que las víctimas e investigadores consideran sistémica, mientras que para las autoridades y sindicatos se trata de casos aislados.

Zecler llegó al tribunal acompañado de numerosos simpatizantes, entre ellos la teniente de alcalde de París Audrey Pulvar y personalidades de la música y el espectáculo, constató AFP.

Los hechos juzgados se remontan al 21 de noviembre de 2020, cuando la policía detuvo a Zecler ante su estudio acusándolo de no llevar la mascarilla obligatoria y sospechando que consumía cannabis.

Los agentes lo empujaron hacia la entrada de su local y lo golpearon violentamente en una agresión que fue grabada por las cámaras de seguridad. La investigación describió "una avalancha de golpes": entre las 19:42 y las 19:47, el productor recibió unos treinta golpes en la cara y el cuerpo con los puños y la porra.

Los tres policías (Aurélien B., Pierre P. y Philippe T.) lo acusaron inicialmente de ultraje y resistencia a la autoridad, pero las imágenes de videovigilancia desmintieron su versión.

Los acusados, actualmente suspendidos, afrontan hasta 15 años de cárcel por violencia intencionada y falsedad en documento público. Aunque Zecler afirma que le gritaron insultos racistas, la justicia no retuvo el cargo de racismo.

"Me insultaron. Y lo repetiré durante el juicio", dijo la víctima a AFP, añadiendo que espera que sus agresores sean "juzgados a la altura de sus actos" y cuestionando qué habría pasado sin las imágenes.

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