Lamentable: Se registran cinco muertos por tiroteo en ciudad polaca de Cracovia

Un periodista de la AFP vio personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia y policías armados.

Cracovia, Polonia/Un hombre disparó el sábado contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia, mató a cinco personas y dejó una decena de heridos, anunció a la AFP la policía de esta ciudad del sur de Polonia.

Un periodista de la AFP vio personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia y policías armados.

Sobre las 15H00 (14H00 GMT), el hombre irrumpió en vehículo en la principal plaza del centro de la ciudad, muy concurrida en fin de semana, y empezó a disparar "al azar", según un portavoz de la policía local. "Cinco personas murieron" y alrededor de una decena resultaron heridas, indicó esta fuente.

"El autor de los hechos fue neutralizado por la policía y resultó herido de bala", por lo que fue trasladado al hospital, agregó. La policía había señalado anteriormente en un comunicado que varios agentes figuraban entre los heridos.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó "un tiroteo trágico", mientras que el presidente de la república, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación".

"Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos", publicó Nawrocki en X. "La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta", subrayó.