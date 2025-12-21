Macron da luz verde a la construcción de un portaaviones

El anuncio era muy esperado , pese al impasse presupuestario en el que se encuentra el gobierno francés .

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos/El presidente francés, Emmanuel Macron, dio este domingo luz verde a la construcción de un nuevo portaaviones de propulsión nuclear, destinado a sustituir al Charles De Gaulle y que deberá estar operativo en 2038.

“Este nuevo portaaviones será la ilustración de la potencia de nuestra nación: potencia de la industria, de la técnica, potencia al servicio de la libertad en los mares”, aseguró el mandatario.

El nuevo portaaviones nuclear será mucho más grande que el actual. Tendrá un desplazamiento de 80, 000 toneladas y 310 metros de eslora, frente a las 42.000 toneladas y 261 metros del Charles De Gaulle. Con una dotación de 2,000 marinos, podrá embarcar 30 aviones de combate.

El presidente francés realizó el anuncio durante una visita a Emiratos Árabes Unidos, aliado militar con el que París busca reforzar su “asociación estratégica” y del que espera una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico.