Manifestaciones y huelgas en varias ciudades de Italia para denunciar la ofensiva israelí en Gaza

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que acarreó la muerte de 1,219 personas, civiles en su mayoría, según datos oficiales.

Roma, Italia/Varias ciudades de Italia son escenario este lunes de manifestaciones, huelgas y bloqueos, organizados por los sindicatos, para "denunciar el genocidio en Gaza" y reclamar sanciones económicas y diplomáticas contra Israel.

La movilización coincide con el día en el que varios países prevén reconocer el Estado de Palestina en la ONU, como hicieron el Reino Unido, Australia y Canadá el domingo. Pero Italia, dirigida por un gobierno ultraconservador encabezado por Giorgia Meloni, de momento no lo contempla.

En Roma, cientos de estudiantes de liceo se concentraron frente a la estación de Termini con banderas palestinas y al grito de "¡Palestina libre!".

Michelangelo, de 17 años, dijo a la AFP que acudió a manifestar para apoyar a "una población que está siendo exterminada".

"Es necesario que toda Italia pare hoy", señaló por su parte Federica Casino, una trabajadora de 52 años, que aludió a "los niños muertos y los hospitales destruidos" en Gaza.

Puedes leer: Australia, el Reino Unido y Canadá reconocen el Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU

"Italia habla, pero no hace nada", criticó.

También se organizaron manifestaciones en Milán y Turín, en el norte; en Florencia (centro) y en Nápoles, Bari y Palermo, en el sur. En las ciudades costeras de Génova y Livorno, los estibadores bloqueaban algunos muelles de sus puertos, según las agencias italianas.

En Roma, muchos buses no circulaban, constató la AFP.

Según un sondeo reciente del instituto Only Numbers, el 63,8% de los italianos considera "gravísima" la situación humanitaria en la Franja de Gaza y el 40,6% está a favor de que se reconozca el Estado de Palestina.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que acarreó la muerte de 1.219 personas, civiles en su mayoría, según datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en el enclave palestino que se ha cobrado la vida de al menos 65.000 personas, también mayoritariamente civiles, según cifras del Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.